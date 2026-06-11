Der Tankrabatt fällt wie geplant Ende des Monats weg. Union und SPD wollen die Maßnahme nicht verlängern, aber bei stark steigenden Spritpreisen schnell reagieren.
SPD-Chefin Bärbel Bas hat mögliche weitere Maßnahmen zur Entlastung der Verbraucher nach dem geplanten Aus des Tankrabatts Ende Juni angedeutet. Der Rabatt sei für zwei Monate festgelegt, bis zum Sommer und darüber hinaus werde man die Lage aber beobachten und „natürlich andere Entscheidungen vielleicht noch treffen müssen“, sagte die Arbeitsministerin im ZDF-„Morgenmagazin“.