Hohe Nachfrage: Die Prinzen geben Zusatzkonzert in ihrer Heimatstadt

Nach mehr als drei Jahrzehnten ziehen die Prinzen den Schlussstrich: 2027 geht die A-cappella-Band ein letztes Mal auf Tournee. In Leipzig ist ein Termin schon ausverkauft, jetzt kommt ein Zusatzkonzert.
Im April hatten die Prinzen ihre Abschiedstour mit dem Motto "Tschüssi, macht's gut!" für 2027 angekündigt. Am Montag gab die Semmel Concerts Entertainment GmbH ein Update bekannt: Mehr als 55.000 Tickets seien bereits verkauft, und das Konzert in Leipzig am 5. November 2027 ist bereits ausverkauft. Fans dürfen sich nun über einen weiteren Termin in der sächsischen Stadt freuen.