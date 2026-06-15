Hohe Nachfrage: Die Prinzen geben Zusatzkonzert in ihrer Heimatstadt

Nach mehr als drei Jahrzehnten ziehen die Prinzen den Schlussstrich: 2027 geht die A-cappella-Band ein letztes Mal auf Tournee. In Leipzig ist ein Termin schon ausverkauft, jetzt kommt ein Zusatzkonzert.

Im April hatten die Prinzen ihre Abschiedstour mit dem Motto "Tschüssi, macht's gut!" für 2027 angekündigt. Am Montag gab die Semmel Concerts Entertainment GmbH ein Update bekannt: Mehr als 55.000 Tickets seien bereits verkauft, und das Konzert in Leipzig am 5. November 2027 ist bereits ausverkauft. Fans dürfen sich nun über einen weiteren Termin in der sächsischen Stadt freuen.

Wer in der Heimatstadt der Prinzen leer ausgegangen ist, bekommt nun eine zweite Chance: Für den 4. November 2027 wurde ein Zusatztermin in der Quarterback Immobilien Arena angesetzt. Die Tickets dafür sind ab dem 16. Juni 2026, 11:00 Uhr, erhältlich.

Sie prägten viele Hits

Die Gruppe, die aus Sebastian Krumbiegel, Tobias Künzel, Wolfgang Lenk, Jens Sembdner, Henri Schmidt, Mathias Dietrich und Alexander "Ali" Zieme besteht, gehört zu den erfolgreichsten deutschen Bands. Seit den frühen Neunzigern haben sich Lieder wie "Millionär", "Alles nur geklaut", "Küssen verboten", "(Du musst) ein Schwein sein" oder "Mann im Mond" ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Sechs Millionen verkaufte Tonträger, 16 Gold- und Platinplatten und zwei ECHO-Musikpreise stehen zu Buche, dazu kommen elf Alben - vom Debüt "Das Leben ist grausam" bis hin zu "Krone der Schöpfung".

Eine Besonderheit hebt der Veranstalter in einer Pressemitteilung am Montag eigens hervor: Auch nach all den Jahren stehen die Prinzen noch in ihrer Originalbesetzung zusammen auf der Bühne. In einer Branche, in der Besetzungswechsel und Bandauflösungen eher die Regel als die Ausnahme sind, ist das eine Seltenheit.

Bühnenabschied startet im Oktober 2027

Im April hatte die Band in den sozialen Medien zu ihrer Abschiedstour geschrieben: "Nun ist es soweit. Ihr habt uns eine wunderbare gemeinsame Zeit beschert. Wir durften 35 Jahre lang das tun, was uns am meisten Freude bereitet. Dafür möchten wir von ganzem Herzen Danke sagen. Jetzt spüren wir allerdings, dass es langsam an der Zeit ist, Abschied zu nehmen. Wir werden Ende 2027 das letzte Mal gemeinsam auf der Bühne stehen." Los geht es am 22. Oktober 2027 in Hof/Saale, den Abschluss bildet am 16. Dezember 2027 das Hallenstadion in Zürich.