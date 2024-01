Hohe Mietpreise: Im Strohgäu wohnt es sich besonders teuer

1 Gerlingen verfügt auch über eine begehrte Halbhöhenlage, von der aus man einen herrlichen Blick hat. Oben auf dem Gipfel thront das Bosch-Gebäude. Foto: Werner Kuhnle

7,6 Prozent höhere Mieten: Die Stadt Gerlingen legt ihren aktuellen Mietspiegel vor. Der Abstand zur Barockstadt Ludwigsburg liegt bei plus 3,5 Prozent. In Hemmingen gibt es Änderungen in Bezug auf das Regelwerk.











Link kopiert



Die Stadt Gerlingen ist bekanntlich ein teures Pflaster für Mieterinnen und Mieter. Das zeigt auch der neue Mietspiegel, den die Kommune jetzt aktuell vorgelegt hat. Das Werk weist gegenüber dem Vorgängermietspiegel vom März des Jahres 2022 ein durchschnittliches Plus von 7,6 Prozent aus. In Gerlingen ist Wohnen sogar teurer als in der Kreisstadt Ludwigsburg. Das ist im gesamten Landkreis nur noch in Korntal-Münchingen der Fall.