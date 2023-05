1 Das „normale Kneipengeschäft“ lohnt sich für den Denkendorfer Gastwirt Dietmar Elbracht mehr als der Fußball-Betrieb. Foto: Horst Rudel

Weniger Besucher als früher, aber hohe Kosten für die Fernsehabos: Für die offiziellen Fan-Kneipen in der Region lohnt sich das Geschäft mit den Fußballübertragungen immer weniger. Der Denkendorfer Wirt Dietmar Elbracht zieht nun einen Schlussstrich. Andere könnten bald folgen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit zwölf Jahren betreibt Dietmar Elbracht die Kneipe „Didi’s Ersatzbank“ in Denkendorf. Und zehn Jahre lang war Fußball das Hauptstandbein des 52-Jährigen. Wie gesagt: war. Denn seit der Coronakrise lohnt es sich für Elbracht finanziell immer weniger, die Bundesligaspiele des VfB Stuttgart zu übertragen. Zum 31. Januar hat der Gastwirt deshalb seinen Vertrag mit dem TV-Anbieter Sky gekündigt. Auch die zweite Lizenz bei DAZN läuft Mitte des Jahres aus. Wie es ausschaut, werden also künftig in „Didi’s Ersatzbank“ keine Fußballspiele mehr übertragen. Damit wird das Lokal vermutlich auch kein offizieller VfB-Fantreff bleiben: Denn die Spiele des VfB live zu zeigen, ist die Bedingung dafür.