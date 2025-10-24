Hohe Kosten für Stuttgarter Eltern: So viel Geld sollen Familien künftig für die Betreuung ihres Schulkinds zahlen

Nicht nur die Kita-Gebühren sollen steigen. Auch für die Nachmittags- und Ferienbetreuung ihres Kindes müssen Eltern wohl bald tiefer in die Tasche greifen. Das sind die Zahlen.
Das Leben in der Landeshauptstadt wird in den kommenden Jahren für Familien wohl teurer werden. Die Elternbeiträge für die Kita sollen deutlich steigen. Auch die Gebühren für die Schulkindbetreuung könnten angehoben werden. Allerdings handelt es sich dabei immer nur um wenige Stunden in den Randzeiten, weshalb insgesamt keine mit den Kita-Gebühren vergleichbaren Beträge anfallen. Die Zahlen im Überblick.