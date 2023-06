Wie das Virus in den Kitas grassiert

Testen daheim oder in der Kita – Alltag für Kindergartenkinder im Land. Foto: dpa/Peter Kneffel

Kleinkinder sind derzeit eine besonders gefährdete Gruppe. Braucht es mehr Sicherheitszäune vor Omikron in den Einrichtungen?









Stuttgart - Dieser Tage vor einem Testzentrum in Stuttgart. Etwa zehn Familien mit kleinen Kindern stehen abends Schlange, drinnen sind es noch einmal drei. Ein paar der Kinder rotzen und husten. Maske müssen sie nicht tragen. Sie sind mit den Eltern hier, weil der Schnelltest positiv war oder es in der Kita einen Coronafall gibt. „Wir haben wieder umgedreht“, erzählt ein Vater. „In der Schlange wollten wir uns nicht anstecken.“ Auch er musste seine Tochter testen, weil ein Kind in deren Kita-Gruppe positiv ist.