Hohe Investitionen: Pharmakonzern Roche investiert 50 Milliarden Dollar in USA

1 Roche-Chef Schinecker will in den nächsten fünf Jahren 50 Milliarden US-Dollar in den USA investieren. Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa

Donald Trump droht mit Zöllen auf Medizinprodukte. Nun will der Schweizer Pharmariese Roche sein Engagement in den USA deutlich ausbauen. Dort sollen neue Standorte und Tausende Jobs entstehen.











Basel - Der Schweizer Pharmakonzern Roche investiert in den kommenden fünf Jahren 50 Milliarden US-Dollar (rund 43,4 Milliarden Euro) in den USA. Das Geld solle sowohl in neue Forschungs- und Entwicklungsstandorte sowie in bestehende und neue Produktionsanlagen in mehreren US-Bundesstaaten fließen, teilte der Konzern mit. Insgesamt würden bis zu 12.000 neue Stellen geschaffen - etwa 1.000 bei Roche und weitere 11.000 zur Unterstützung der neuen US-Produktionskapazitäten, hieß es.