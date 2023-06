1 Für die Erhaltung der Klinik wurde demonstriert – nun mehren sich Stimmen, die das geschlossene Künzelsauer Krankenhaus reaktivieren wollen. Foto: Tanja Kurz

Der Kreis hat landesweit höchste Infektionsrate – ein Kirchenkonzert am 1. März war offenbar der Auslöser. Auch bei einem Babybasar am 7. März in Untermünkheim (Kreis Hall) sollen sich viele angesteckt haben









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kupferzell - Mit einer Infektionsrate (Fallzahl je 100 000 Einwohner) von knapp 230 ist der Hohenlohekreis der am stärksten vom Coronavirus betroffene Landkreis in Baden-Württemberg (Infektionsrate 48). Drei Menschen sind dort an Covid-19 gestorben. Warum ist die Zahl so hoch?