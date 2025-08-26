Die Swifties weltweit warten gespannt auf das nächste Album von Taylor Swift, das im Oktober kommen soll. Und selbst einige Mitwirkende durften es bislang nicht komplett anhören, hat jetzt ein Insider verraten. Nur fünf Menschen soll die Sängerin ihre neuen Songs anvertraut haben.
Für ihr kommendes zwölftes Album "The Life of a Showgirl" soll Taylor Swift (35) strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, damit vorab nicht mehr Details als geplant an die Öffentlichkeit gelangen. Dazu gehört angeblich, dass bislang nur fünf Menschen das komplette Werk hören durften. Selbst Mitwirkende sollen keinen Zugriff auf das vollständige Ergebnis bekommen haben.