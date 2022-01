1 Im Kreis Ludwigsburg hat Corona bereits mehr als 643 Todesopfer gefordert. Foto: Ralf Poller/Avanti

Die Corona-Inzidenz ist auch im Kreis Ludwigsburg auf über 800 gestiegen, die zweite Alarmstufe ist überschritten. Nicht-Genesene und vor allem ungeimpfte Personen dürfen ihr Zuhause nicht mehr verlassen. Bis auf (viele) Ausnahmen.















Kreis Ludwigsburg - Die Omikron-Variante wütet mit Verspätung gegenüber dem Kreis Esslingen und dem Rems-Murr-Kreis nun in Ludwigsburg und treibt die Corona-Inzidenz massiv in die Höhe. Die Konsequenz: Das Landratsamt hat am Wochenende eine Ausgangssperre für Nicht-Genesene, vor allem aber für Ungeimpfte verhängt. Am Sonntag ist die Zahl im Vergleich zum Freitag von 639,3 über 758,6 am Samstag auf 863,7 neue Coronafälle der vergangenen sieben Tage gestiegen – ein neuer Höchststand.

Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz an zwei Tagen nacheinander über 500 geklettert ist, greift die Alarmstufe II. Darin dürfen nicht genesene und nicht geimpfte Personen zwischen 21 und 5 Uhr ihr Zuhause nicht verlassen. Ausnahmen sind unter anderen Wege zur Arbeit, zur Ausbildung, zu Rettungseinsätzen, aber auch zum Besuch von Lebenspartnern, zum Arzt und zum Gassigehen. Aber auch sterbende Personen dürfen betreut oder begleitet werden, teilte das Landratsamt am Sonntag mit. Landrat Dietmar Allgaier warnt vor der weiteren Ausbreitung der Omikron-Variante: „Mit Impfungen und Ausgangsbeschränkungen müssen wir dem entgegensteuern.“ Nur so sei eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern.