Hohe Benzinpreise: Mehr als zwei Euro pro Liter – Ist die Tankwut der Autofahrer gerechtfertigt?

Mehr als zwei Euro kostet der Liter Benzin. Erste Politiker schlagen vor, mit einer staatlichen Preisbremse einzugreifen. Aber wie hoch sind die Mehrkosten eigentlich?
Zwei Euro vor dem Komma – die rapide Steigerung der Tankstellenpreise seit dem Beginn des Iran-Krieges kann niemand übersehen. Und wie immer, wenn Benzin und Diesel teurer werden, schlägt das auf die Stimmung im Land durch. Der rasche Anstieg der Spritpreise kann beängstigend wirken. Bei einem aktuellen Anteil von E-Autos im Bestand von gut vier Prozent bestimmen Verbrenner weiterhin die Wahrnehmung.