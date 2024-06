Hohe Beitragsanstiege bis zum Jahr 2035: Deutschland braucht Zuwanderung in den Sozialstaat – nur eben qualifizierte

1 Wie hoch werden die Sozialbeiträge im Jahr 2035 sein? Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

Gesundheit, Pflege, Rente – das alles wird teurer in einer alternden Gesellschaft. Im Jahr 2035 könnten die Beiträge bei 48,6 Prozent liegen. Deutschland braucht ökonomisches Wachstum und Fachkräftezuwanderung, meint unser Korrespondent Tobias Peter.











Es ist ein gefährlicher Moment, wenn klar wird, dass bestimmte Ziele nicht mehr zu erreichen sind. Das ist in jedem Unternehmen oder auch in jeder Fußballmannschaft so. Wenn alle das Scheitern schon vor Augen haben, ist die Versuchung groß, die Anstrengung komplett einzustellen.