Hohe Baukosten: Ifo: Auftragsmangel im Wohnungsbau erreicht Rekordwert

Ein Ende der seit bald drei Jahren anhaltenden Krise des deutschen Wohnungsbaus ist nicht in Sicht. In der monatlichen Konjunkturerhebung des Ifo-Instituts klagten 57 Prozent der Wohnungsbaufirmen über fehlende Aufträge, so viele wie noch nie zuvor. Auch die Erwartungen der Unternehmen für die nächsten Monate sind weiterhin mehrheitlich pessimistisch. „Die Krise im Wohnungsbau scheint inzwischen zum Normalzustand geworden zu sein“, sagte Klaus Wohlrabe, der Leiter der Ifo-Umfragen. Die Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank hätten bisher zu keiner Entspannung der Situation geführt.