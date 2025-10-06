Hofnarr liebt die Queen: Tara Tabitha und Dennis Lodi bekommen Show

Kennengelernt haben sie sich bei "Kampf der Realitystars", aktuell sind sie zusammen im "Sommerhaus der Stars": Tara Tabitha und Dennis Lodi bekommen nun ihre eigene Show. Darum geht es in "Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen".
Sie bezeichnet sich als Kaiserin von Österreich, er gibt sich als ungeniert furzender und rülpsender Proll: Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi (30) sind das derzeit ungewöhnlichste Paar im deutschen (Trash-)TV. Nun bekommen die beiden ihre eigene Show. "Tara & Dennis - Der Hofnarr liebt die Queen!" startet am 27. Oktober 2025. Die Sendung läuft beim österreichischen Sender ATV, deutsche Fans kommen beim Streamingdienst Joyn auf ihre Kosten. Jeden Donnerstag um 20:15 Uhr gibt es neue Folgen.