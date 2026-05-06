Hofmarkt aus Waiblingen: Weniger Ernte-Stress im Feld – warum diese Erdbeeren besser schmecken

Die Erdbeersaison im Rems-Murr-Kreis steht vor der Tür. Warum die Freiland-Erdbeeren vom Hofmarkt Schmid besonders schmackhaft sind und was Käufer beachten sollten.
Kaum ist der Start der Spargelsaison ein paar Wochen her, kündigt sich im Rems-Murr-Kreis schon die nächste Ernte an, auf die Käufer begierig warten: die der Erdbeeren. Auf den Feldern des Hofmarktes Schmid, die von der gleichnamigen Familie in Waiblingen bewirtschaftet werden, wachsen die ersten Früchte heran. Noch sind die Beeren nicht reif, doch es wird nicht mehr lange dauern, bis die Ernte beginnen kann.