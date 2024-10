Hofladen bestohlen: Diebe haben es auf Fleisch und Wurst abgesehen

1 Unter anderem wurden von dem Hof 15 Packungen Würste gestohlen. Foto: Archiv (dpa/Martin Schutt)

Fünf Jahre habe alles wunderbar funktioniert, sagt Michael Grotz. Die Kunden hätten in seinem Selbstbedienungs-Hofladen im Sersheimer Weg in Oberriexingen ihre Einkäufe auf Vertrauensbasis abgerechnet – bis am Mittwoch zwischen 1 und 1.15 Uhr unbekannte Diebe zuschlugen. Die Täter entwendeten aus einem Kühlschrank drei rote Kunststoffboxen mit 40 bis 50 Kilogramm Fleisch. Ferner stahlen sie rund 15 Packungen Würste sowie zehn Packungen Rauchfleisch. Außerdem brachen sie eine an einer Holzpalette verschraubte Geldkassette auf und ließen nach Angaben der Polizei rund 20 Euro Bargeld mitgehen. Der Besitzer geht davon aus, dass die Täter die Gegebenheiten vor Ort und auch den Hund auf dem Aussiedlerhof kannten. „Der Hund ist freilaufend“, sagt Grotz, habe aber in besagter Nacht nicht angeschlagen.