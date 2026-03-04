Hoffnungslose Romantikerin: Laura Wontorra spricht über ihr Ehe-Aus und ihren Kinderwunsch

Die Scheidung als Niederlage? Für Laura Wontorra kommt das nicht infrage. In einem neuen Interview spricht die Moderatorin offen über ihr Ehe-Aus, den Wunsch nach einer eigenen Familie - und warum sie trotz Dating-App-Abstinenz fest ans Universum glaubt.

Moderatorin Laura Wontorra (37) hat sich in einem Interview mit der "Gala" offen über ihr Privatleben geäußert. Darin spricht sie unter anderem auch über ihre Scheidung von Ex-Fußballprofi Simon Zoller (34), ihren Kinderwunsch und die Frage, was sie sich von einem neuen Partner erhofft. Ihr Ehe-Aus betrachtet Wontorra dabei ohne Bitterkeit. "Natürlich war das ein Scheitern - und es hat wehgetan", sagt sie. Eine Niederlage sei es trotzdem nicht gewesen: "Das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin."

Das Verhältnis zu ihrem Ex sei heute freundschaftlich - als sie Zoller neulich bei einem Spiel in Bochum traf, hätten sie sich umarmt und über das Wiedersehen gefreut. Den Grund für das Ende der Ehe benennt sie nüchtern: Beide seien sehr ehrgeizig gewesen und hätten ihre beruflichen Ziele konsequent verfolgt. "Da sind manche Dinge auf der Strecke geblieben."

Laura Wontorra: "Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin"

Was dabei zu kurz kam, beschäftigt sie bis heute: das Verlangen nach einer eigenen Familie. "Dieser Wunsch hat sich für mich nicht so früh erfüllt wie für andere Frauen in meinem Alter", gibt die Moderatorin zu. Auf Algorithmen setzt Wontorra bei der Partnersuche nicht. Dating-Apps schließe sie derzeit kategorisch aus: "Da bin ich altmodisch." Sie sei eine hoffnungslose Romantikerin, glaube ans Schicksal - und daran, dass das Universum sie schon richtig leiten werde. "Es hat mich da hingebracht, wo ich jetzt bin. Und dann wird es mich auch zu meiner Liebe bringen."

Ihren Traummann beschreibt Wontorra im Übrigen ziemlich pragmatisch: Er müsse Lust aufs Leben haben und beide Seiten aushalten können - die Laura, die morgens Selleriesaft presst und mit dem Hund am Strand spaziert, genauso wie die, die im Urlaub spontan eine Flasche Rosé öffnet und bis zwei Uhr nachts feiert. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu, dass 2027 vielleicht "das Jahr der Liebe" werde. Erst mal stehe 2026 unter dem Motto "Leadership".

Simon Zoller ist mittlerweile wieder verheiratet und Vater

Die Tochter des legendären Sport-Kommentators Jörg Wontorra (77) und Zoller lernten sich 2014 am Rande eines Spiels des 1. FC Kaiserslautern kennen - sie war damals als Reporterin für Sport1 im Einsatz, er stand für die Pfälzer auf dem Platz. Zwei Jahre später, im November 2016, heirateten sie. Die Ehe hielt sechs Jahre: Mitte November 2022 gaben beide ihre Trennung bekannt. Ihr Ex-Ehemann ist mittlerweile mit einer Rechtsanwältin verheiratet. Die beiden bekamen im März 2024 ihren ersten Sohn.