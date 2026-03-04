Hoffnungslose Romantikerin: Laura Wontorra spricht über ihr Ehe-Aus und ihren Kinderwunsch

Die Scheidung als Niederlage? Für Laura Wontorra kommt das nicht infrage. In einem neuen Interview spricht die Moderatorin offen über ihr Ehe-Aus, den Wunsch nach einer eigenen Familie - und warum sie trotz Dating-App-Abstinenz fest ans Universum glaubt.
Moderatorin Laura Wontorra (37) hat sich in einem Interview mit der "Gala" offen über ihr Privatleben geäußert. Darin spricht sie unter anderem auch über ihre Scheidung von Ex-Fußballprofi Simon Zoller (34), ihren Kinderwunsch und die Frage, was sie sich von einem neuen Partner erhofft. Ihr Ehe-Aus betrachtet Wontorra dabei ohne Bitterkeit. "Natürlich war das ein Scheitern - und es hat wehgetan", sagt sie. Eine Niederlage sei es trotzdem nicht gewesen: "Das hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin."