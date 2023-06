1 Stadt und Land müssten einer Öffnung des Blühenden Barocks zustimmen. Foto: factum/Simon Granville

Ludwigsburg - Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit der bundesweiten Corona-Notbremse ist beschlossene Sache. Das öffentliche Leben wird in weiten Teilen ausgebremst. Die Schulen wechseln ab kommenden Montag wieder in den Fernunterricht, teilte Landrat Dietmar Allgaier am Donnerstag mit. Und doch gibt es Hoffnung. Denn sowohl der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht als auch der Kreischef sehen beispielsweise eine Chance für eine zeitnahe Öffnung des Blühenden Barocks. „Sicher nicht morgen, aber doch in absehbarer Zeit“, so Allgaier.