9 Bestes Wetter für den Saisonstart der Hofflohmärkte in Stuttgart-West. Foto: /Laura Müller-Sixer

Die Hofflohmarkt-Saison ist gestartet. Am Samstag hat der Stuttgarter Westen bei 21 Grad und Sonnenschein mit über 180 Anmeldungen den Anfang gemacht.











Link kopiert



Stuttgart startet in die Saison der Hofflohmärkte. Die Straßen sind belebt, die Hinterhöfe gut besucht. Luftballons, Girlanden und Schilder führen, so weit das Auge reicht, in die sonst so verborgenen Orte der Stadt. „Dieses Jahr sind im Stuttgarter Westen über 180 Höfe dabei“, bestätigt uns René Götz, Initiator der Hofflohmärkte. 2023 waren es im Vergleich „nur“ 140 – und das sei ja auch schon super. Von 10 bis 16 Uhr wird heute im Stuttgarter Westen gefeilscht und gestöbert. Auch das Wetter ist auf der Seite von Veranstalter und Verkäufern: 20 Grad und Sonnenschein locken die Leute nach draußen. Das perfekte Wetter für einen bunten Trödeltag im Viertel.