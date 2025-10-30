Die TSG Hoffenheim sorgt mit einer Werbekampagne für seine Heimspiele für Aufsehen. RB Leipzig kämpft mit einem ähnlich schlechten Ruf, hat aber offenbar ein anderes Selbstbild.
Sportlich läuft es für die TSG Hoffenheim in dieser Fußball-Bundesligasaison besser als in der zurückliegenden Spielzeit, in der die Relegation mit Platz 15 gerade noch so verhindert wurde. Das Team von Trainer Christian Ilzer rangiert derzeit auf Platz 7 der Tabelle – und spielt auch gegen größere Gegner (häufig) forsch nach vorne. Ein Problem hat der Club aus dem Kraichgau aber nach wie vor: Das Zuschauerinteresse ist im Ligavergleich mäßig, die Popularität deutschlandweit bescheiden.