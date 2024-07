Hoffen und Bangen hat ein Ende: Zwillinge sind da: Die Promis freuen sich mit Clea-Lacy Juhn

1 Clea-Lacy Juhn ist Mutter geworden. Foto: imago images/Future Image / Frederic Kern

Clea-Lacy Juhn hat bei Instagram bekannt gegeben, dass ihre Zwillinge auf der Welt sind. Zahlreiche Promis freuen sich für die Ex-"Bachelor"-Gewinnerin, die vor der Geburt wochenlang im Krankenhaus bleiben musste.











Clea-Lacy Juhn (33) hat bei Instagram die frohe Botschaft verkündet: Ihre Zwillinge haben am 26. Juli "gegen 01.51 Uhr und 01.54 Uhr" das Licht der Welt erblickt. "Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen", schreibt die Ex-"Bachelor"-Gewinnerin in dem gemeinsamen Post mit Hasim, dem Vater der Kinder. Dazu veröffentlichten die beiden ein gemeinsames Bild, auf dem Juhn überglücklich ihre Zwillinge im Krankenhausbett in den Armen hält. Im vergangenen März verriet sie bereits, dass sie zwei kleine Jungs erwartet. Beide Babys seien wohlauf und es gehe ihnen super", erzählt die 33-Jährige in dem aktuellen Posting weiter. Es sei ein langer und harter Weg gewesen, doch jede Sekunde des Durchhaltens habe sich gelohnt.