Hoffen auf das Bravourstück: Klappts diesmal? Riesen-Rakete Starship vor zehntem Test

Mit dem größten je gebauten Raketensystem der Raumfahrtgeschichte will Elon Musk zum Mars. Neun Tests liefen anders als geplant, nun folgt der zehnte. Ist so viel Scheitern normal - oder gar der Plan?
Starbase - Bringt der zehnte Versuch endlich den ersehnten Erfolg für Elon Musk? Neun Testflüge des größten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte liefen anders als geplant, nun soll das Starship in der Nacht zum Montag vom US-Bundesstaat Texas aus zum zehnten Mal abheben. Der Termin kann sich allerdings jederzeit, auch kurzfristig, noch verschieben.