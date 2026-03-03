Hoffe, dass ihr bald Frieden habt: Melania Trump spricht vor UN-Sicherheitsrat - und erntet Kritik

Melania Trump leitete als erste First Lady überhaupt eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates. Dabei sprach die Frau von US-Präsident unter anderem über Kinderrechte. Das dies ausgerechnet während des Krieges der USA und Israel im Iran geschah, sorgt für Kritik.
Als erste First Lady überhaupt hat Melania Trump (55) eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats geleitet. Am Montag trat die Frau von US-Präsident Donald Trump (79) in New York in einem grauen Kostüm und High Heels vor das Gremium. Die USA haben im März die monatlich nach einem festen Turnus wechselnde Präsidentschaft des Sicherheitsrates übernommen. Normalerweise führen UN-Botschafter oder Regierungsvertreter des jeweiligen Landes durch die Treffen.