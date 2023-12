Hof Zimmermann in Renningen: Der Weihnachtsmarkt zieht die Menschen an

Der Weihnachtsmarkt zieht die Menschen an

Hof Zimmermann in Renningen

1 Markt in der Halle: Advent auf dem Hof Zimmermann. Foto: Jürgen Bach

Auf dem Renninger Hof Zimmermann ist zwei Tage Adventsstimmung eingekehrt – mit einem gar nicht mal so kleinen Weihnachtsmarkt und vielen weiteren Angeboten zwischen Maschinen und Tieren.











Rums, da knallt das rote Auto gegen die Stallwand. Zum Glück ist es nur ein ferngesteuerter Mini-Flitzer – die Botschaft des Crashs ist allerdings umso größer. „Das Auto ist unser Leben und der Junge, der es gegen die Wand fährt, sind wir“, verkünden die jungen Mädchen beim lebendigen Adventskalender auf dem Hof Zimmermann am Freitagabend. Und die Mutter, die die Anleitung gibt, damit solche Unfälle in Zukunft nicht mehr passieren, sei Gott. Das kommt an, bei Alt und Jung. Der Zimmermannsche Stall ist mit Kindern und Erwachsenen mehr als nur gut gefüllt, die Gesangbücher für das gemeinsame Weihnachtsliedersingen reichen nicht im Ansatz für alle aus.