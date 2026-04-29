Hof Schmalzried in Horrheim: Hochlandrinder sind für diesen Landwirt eine echte Herzensangelegenheit

Am Hof der Familie Schmalzried lebt auch eine kleine Herde Schottische Hochlandrinder. Wer den Betrieb einmal näher kennenlernen möchte, hat dazu am Wochenende die Gelegenheit.
Für Dieter Schmalzried sind seine Schottischen Hochlandrinder echte Herzenstiere. Die flauschigen Kolosse mit dem dichten Fell und den beeindruckenden Hörnern haben es dem Landwirt aus Vaihingen an der Enz einfach angetan. Mit zwei Kühen hat es begonnen, inzwischen ist daraus eine richtige kleine Herde geworden. Geld lässt sich damit kaum verdienen, die Haltung der Tiere bleibt ein Hobby. Aber eines, das Dieter Schmalzried schon sehr viel zurückgegeben hat.