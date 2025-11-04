Hof: Bauarbeiter finden fast 100 Jahre alte Zeitkapsel

1 Es wurde eine Zeitkapsel gefunden. Foto: -/Stadt Hof/dpa

Beim Abriss einer Brücke in Hof ist eine Zeitkapsel aus dem Jahr 1928 gefunden worden. Sie war beim Brückenbau in ein Holzteil eingebracht worden. Fünf Münzen sollen ausgestellt werden.











Link kopiert



Eine fast 100 Jahre alte Zeitkapsel haben Bauarbeiter bei Brückenabrissarbeiten in Hof gefunden. Darin seien insgesamt fünf Reichsmark- und Reichspfennigmünzen aus den 1920er Jahren gewesen, teilte eine Sprecherin der oberfränkischen Stadt mit. Das Fundstück sei ans Hofer Stadtarchiv abgegeben worden und soll dort ausgestellt werden.