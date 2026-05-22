Nach den Vorwürfen gegen Christian Ulmen lässt das Unternehmen Tonies die "Grüffelo"-Geschichten neu vertonen. Künftig spricht Tim Kreuer die Maus.
Das Unternehmen Tonies hat die "Grüffelo"-Geschichten der Toniebox laut "Bild"-Zeitung neu vertont, um Christian Ulmens (50) Stimme auszutauschen. Der Schauspieler lieh zuvor der Maus seine Stimme, sowohl in der Geschichte des "Grüffelos" als auch bei "Das Grüffelokind". Nach Bekanntwerden der Vorwürfe, die Ulmens Ex-Frau Collien Fernandes (44) gegen ihn erhebt, habe das Unternehmen "außergewöhnlich viel Feedback unserer Community" erhalten. "Viele Eltern und auch Handelspartner haben sich mit Sorgen und Bedenken an uns gewandt", zitiert das Blatt einen Sprecher.