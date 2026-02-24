Hör mal, wer da hämmert-Star: Zachery Ty Bryan zu Haftstrafe verurteilt

Zachery Ty Bryan (44), bekannt aus der Serie "Hör mal, wer da hämmert", ist wegen Trunkenheit am Steuer zu 16 Monaten Haft verurteilt worden. Wie "TMZ" berichtete, bekannte sich der Schauspieler schuldig, in Riverside County, Kalifornien, im Jahr 2024 unter Alkoholeinfluss ​​Auto gefahren zu sein. Eine Bewährung wurde abgelehnt, ihm wurden jedoch 57 Tage Untersuchungshaft angerechnet.

Immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt Bryan war im Februar 2024 gegen 2:30 Uhr in der Nacht wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Beamte hielten ihn während einer Verkehrskontrolle an. Als sie Bryan ansprachen, zeigte er Anzeichen von Beeinträchtigung. Der frühere Kinderstar, der damals bereits einige Vorstrafen mitbrachte, wurde in das John Benoit Detention Center eingeliefert, er kam noch am selben Tag gegen Kaution frei.

Im Oktober 2024 wurde er dann in Oklahoma erneut wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss und Fahrens ohne Führerschein verhaftet. Er sagte den Beamten, er habe "zu viel" getrunken, und gab zu, dass sein abgelaufener Führerschein auf eine seiner zahlreichen Festnahmen wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zurückzuführen sei.

Zachery Ty Bryan hatte immer wieder Konflikte mit dem Gesetz. Im Oktober 2023 bekannte er sich vor Gericht zum Vorwurf der häuslichen Gewalt schuldig und wurde zu 36 Monaten Bewährung und sieben Tagen Haft verurteilt. Ende November 2025 wurden er und seine Verlobte Johnnie Faye Cartwright in Eugene, Oregon, in Polizeigewahrsam genommen. Das Paar war mit seinen drei gemeinsamen Kindern unterwegs. Als Bryan ausstieg, soll sie versucht haben, ihn zu überfahren, wie "Page Six" berichtet. Bryan konnte ausweichen, doch seine Verlobte landete mit den Kindern an Bord in einen Straßengraben. Johnnie Faye Cartwright wird unter anderem Trunkenheit am Steuer und versuchte Körperverletzung vorgeworfen. Bryan wurde wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen festgenommen.

Acht Staffeln lang verkörperte er Brad Taylor

Zachery Ty Bryan spielte neben Tim Allen und Patricia Richardson in allen acht Staffeln von "Hör mal, wer da hämmert" die Rolle des Sohnes Brad Taylor. Außerdem war er in Episoden von "Der Prinz von Bel-Air", "Boston Public" und "Veronica Mars" sowie 2006 in "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" zu sehen.