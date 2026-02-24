Hör mal, wer da hämmert-Star: Zachery Ty Bryan zu Haftstrafe verurteilt

Diesmal ist er nicht mit Bewährung davongekommen: Ein Richter hat den früheren Kinderstar Zachery Ty Bryan zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt.
Zachery Ty Bryan (44), bekannt aus der Serie "Hör mal, wer da hämmert", ist wegen Trunkenheit am Steuer zu 16 Monaten Haft verurteilt worden. Wie "TMZ" berichtete, bekannte sich der Schauspieler schuldig, in Riverside County, Kalifornien, im Jahr 2024 unter Alkoholeinfluss Auto gefahren zu sein. Eine Bewährung wurde abgelehnt, ihm wurden jedoch 57 Tage Untersuchungshaft angerechnet.