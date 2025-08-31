Höhrbar gerührt: Mross singt für tote Mutter bei „Immer wieder sonntags“

In der vorherigen Show vertrat ihn seine Ex-Frau, nun ist Stefan Mross nach dem Tod seiner Mutter zurück auf der Bühne.

Rund zwei Wochen nach ihrem Tod hat Schlagerstar Stefan Mross (49) in der Live-Sendung „Immer wieder sonntags“ mit einem Lied seiner Mutter gedacht. Den Beitrag kündigte der Moderator zuvor hörbar gerührt an: „Ich glaube, ich hatte nach dem Verlust von meinem Papa vor 15 Jahren nicht mehr so einen Moment wie heute.“ Dann sang er „Wer wäre ich ohne Dich“. An seine Freundin Eva Luginger und seinen Bruder gewandt, die ebenfalls im Publikum saßen, sagte er anschließend: „Gemeinsam sind wir stark und gemeinsam werden wir alles durchstehen“.

Zu Beginn der Show im Ersten gab es langanhaltendem Applaus für den Moderator, der daraufhin tief Luft holte und gefasst sagte: „Es wird heute eine bisschen andere Sendung, also wir haben wirklich Emotionen hinter uns in den letzten zwei Wochen, das kann nur derjenige verstehen, der das einfach mal miterlebt hat“.

„Mama hat immer gesagt: Bring die Leute zum Lachen“

Vor vollen Rängen und bei leicht bewölktem, aber sonnigem Himmel bedankte er sich mehrfach beim „besten Publikum der Welt“. „Mama hat immer gesagt: Bring die Leute zum Lachen, die Leute wollen singen“, zitierte er und führte entsprechend launig durch das Programm. Als Gäste stellte er unter anderem Beatrice Egli, Nicole, Ronja und Maximilian Arland vor.

Erneuter Dank an Ex-Frau Stefanie Hertel

Zudem dankte er auf der Bühne erneut ausdrücklich seiner Ex-Frau Stefanie Hertel (46) für die Vertretung in der Vorwoche. Die Sendung hatte Hertel auf ausdrücklichen Wunsch von Mross moderiert. Bereits 2010 fiel eine Ausgabe aus - damals trauerte Mross um seinen Vater. Produziert wird die Show wie seit Jahren in der Arena des Europa-Parks in Rust. Seit 2005 hat Mross - mit wenigen Ausnahmen - „Immer wieder sonntags“ moderiert.