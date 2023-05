10 Thomas Rathgeber und Markus Pantle (von links) sind beide Mitglied bei der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Höhle und Karst Stuttgart. Foto: Werner Kuhnle

In Baden-Württemberg gibt es rund 1 000 Höhlen. Die beiden Höhlenforscher Markus Pantle und Thomas Rathgeber erforschen in der Umgebung rund um Murr und Neckar die faszinierende Welt unter Tage.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Mundelsheim - Ein kalter Luftzug streicht aus dem Berg. Kurz darauf steigen zwei Männer in ein Loch im Fels. Gleitschirmflieger, Wanderer oder Kletterer sieht man häufiger am Berg ihrer Leidenschaft nachgehen. Sind die Beine der beiden Höhlenforscher aber erst einmal in der Dunkelheit verschwunden, verschluckt der Berg alles Sichtbare.