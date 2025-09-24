Höhle der Löwen-Urgestein: Abseits des Löwenrudels: Bekommt Ralf Dümmel ein eigenes TV-Format?

Schnappt sich Ralf Dümmel bald ohne Konkurrenz lukrative Deals? Angeblich bekommt das "Höhle der Löwen"-Urgestein bald eine eigene Show, die dem VOX-Format zumindest auf dem Papier stark ähnelt.
Seit der dritten Staffel des VOX-Erfolgsformats "Die Höhle der Löwen" sitzt Unternehmer Ralf Dümmel (58) nun schon fortwährend auf einem der Investoren-Plätze. Nach Informationen von "Bild" könnte Dümmel aber bald auch abseits des Löwenrudels vielversprechende Produktideen unter die Lupe nehmen. Aus Produktionskreisen will die Zeitung in Erfahrung gebracht haben, dass Sat.1 ein Showformat auf die Strecke bringen möchte, das auf den Namen "Die Millionen-Idee - mit Ralf Dümmel" hört.