Höhle der Löwen-Urgestein: Abseits des Löwenrudels: Bekommt Ralf Dümmel ein eigenes TV-Format?

Schnappt sich Ralf Dümmel bald ohne Konkurrenz lukrative Deals? Angeblich bekommt das "Höhle der Löwen"-Urgestein bald eine eigene Show, die dem VOX-Format zumindest auf dem Papier stark ähnelt.

Seit der dritten Staffel des VOX-Erfolgsformats "Die Höhle der Löwen" sitzt Unternehmer Ralf Dümmel (58) nun schon fortwährend auf einem der Investoren-Plätze. Nach Informationen von "Bild" könnte Dümmel aber bald auch abseits des Löwenrudels vielversprechende Produktideen unter die Lupe nehmen. Aus Produktionskreisen will die Zeitung in Erfahrung gebracht haben, dass Sat.1 ein Showformat auf die Strecke bringen möchte, das auf den Namen "Die Millionen-Idee - mit Ralf Dümmel" hört.

Im Gegensatz zur "Höhle der Löwen" sollen darin auch Personen eine Plattform bekommen, die zwar noch kein fertiges Produkt, aber ein Konzept für eine potenzielle Millionen-Geschäftsidee vorzuweisen haben. Aus einem ersten Trailer, der der "Bild" vorliegen soll, wird Dümmels Aufruf zur Teilnahme an seiner Show mit den Worten zitiert: "Hast du eine Produktidee, die es so noch nicht gibt? Dann lass uns aus deinem Geistesblitz einen echten Verkaufshit machen. Es zählt nur deine Idee - egal wie klein, groß oder verrückt sie sein mag." Demnach werde die Show neben Sat.1 auch bei Joyn ausgestrahlt, einen möglichen Starttermin nennt die Zeitung jedoch nicht.

Konsequenzen für "Die Höhle der Löwen"?

Eine offizielle Bestätigung des Senders oder von Dümmel steht bislang ebenfalls noch aus. Es wird aber berichtet, dass der Unternehmer im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" am Donnerstagmorgen erstmals öffentlich über das Format sprechen wird.

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, werden Fans der VOX-Show sicherlich auch gespannt Nachrichten bezüglich Dümmels Zukunft bei "Der Höhle der Löwen" erwarten. Gemeinsam mit Carsten Maschmeyer (66) war Dümmel in der dritten Staffel der Gründershow von 2016 als Neuzugang vorgestellt worden. Ebenso wie Maschmeyer gehörte er seither ohne Unterbrechung dem Löwenrudel an und sicherte sich im Laufe der nunmehr 18 Staffeln zahlreiche lukrative Deals.