Höhle der Löwen: Totaler Systemausfall! IT-Experte blamiert sich

Ein Gründer verspricht in der "Höhle der Löwen" die "sicherste Kommunikation der Welt". Doch bei seiner Präsentation verzettelt er sich völlig. Die Löwen um Carsten Maschmeyer gehen einen Schritt, den sie noch nie zuvor gegangen sind.
Ein IT-Experte verspricht in "Die Höhle der Löwen" (6. Oktober, 20:15 Uhr, Vox oder bei RTL+) die "sicherste Kommunikation der Welt" - scheitert dann aber an der eigenen Kommunikation. Der Kandidat erleidet einen völligen Systemausfall - totaler Blackout. Die Löwen reagieren mit einem noch nie dagewesenen Angebot. Wie in der letzten Folge verlässt Carsten Maschmeyer (66) erneut das Studio. Diesmal aber aus anderen Gründen.