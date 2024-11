Höhle der Löwen: Frank Thelen soll zurückkehren

Gerade erst wurde öffentlich, dass die Investoren Nils Glagau (49) und Tillman Schulz (35) die Gründershow "Die Höhle der Löwen" nach der kommenden Frühjahrsstaffel verlassen werden. Ersatz könnte jedoch bereits gefunden sein. Wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben möchte, soll Ur-Löwe Frank Thelen (49) angeblich zu dem Format zurückkehren. Der Unternehmer und Investor, der einer breiteren Maße durch seine "Höhle der Löwen"-Teilnahme von 2014 bis 2020 bekannt wurde, hatte die Show nach der siebten Staffel verlassen.

Erst das kleine Löwen-Comeback

Erst vor wenigen Wochen hatte er ein kleines Comeback in der VOX-Show (auch via RTL+) gegeben - als Gast im Rahmen einer Jubiläumsfolge. "Ich habe immer noch guten Kontakt zu einigen Löwen, mit Judith und Ralf sind Freundschaften entstanden. Außerdem verdanke ich der Show unglaublich viel", erzählte er im September der Nachrichtenagentur spot on news. Thelen habe daher nicht lange nachdenken müssen, "als die Anfrage für die Jubiläumsfolge kam".

"Sag niemals nie. Aber aktuell fehlt mir die Zeit für eine gesamte Staffel", hatte Thelen auf die Frage geantwortet, ob er sich ein langfristiges Comeback vorstellen könnte. Nun kann er diese Zeit offenbar aufbringen. Thelen soll der Tageszeitung zufolge wieder ein fester Bestandteil des Teams werden. Im Frühjahr 2025 soll demnach gedreht werden, im Herbst könnte er dann wieder fest zu sehen sein. Das angebliche Comeback wurde auf Anfrage der "Bild" von einem Sendersprecher jedoch nicht bestätigt. Man wolle sich nicht an Spekulationen beteiligen.

Der Sender VOX hatte kürzlich erklärt, dass "personelle Veränderungen" anstehen und zwei der Löwen an den Dreharbeiten zu den kommenden Herbst- und Frühjahrs-Staffeln nicht mehr teilnehmen werden. "Nils Glagau und Tillman Schulz haben sich dazu entschieden, bei den Dreharbeiten für weitere Staffeln von 'Die Höhle der Löwen' nicht mehr als Investoren dabei zu sein. Das bedauern wir sehr", wurde Kirsten Petersen, Programmgeschäftsführerin des Senders, in einer Mitteilung zitiert.