Höhere Zölle, weniger US-Soldaten: Trump überrumpelt seine Verbündeten

Vom Truppenabzug bis hin zu neuen Zolldrohungen: Der US-Präsident entkoppelt die USA immer schneller von Europa.
Vergangenen Mittwoch telefonierte der US-Präsident ausführlich mit Wladimir Putin. Das Gespräch sei sehr „lang“ und „gut“ gewesen, teilte der US-Präsident anschließend mit. Vermutlich ein besseres als die beiden Gelegenheiten, bei denen ihm Friedrich Merz die Haltung Deutschlands und Europas zum Iran-Krieg dargelegt habe. Mit dem russischen Präsidenten sei es um die Ukraine und Iran gegangen und darum, wie beide Konflikte „auf einem ähnlichen Zeitplan“ beendet werden könnten, erklärte Trump anschließend.