Höhere Zölle: Volkswirte sehen Deutschland nicht vorbereitet auf Trump

München - Eine große Mehrheit der deutschen Volkswirtschaftsprofessoren sieht das Land schlecht vorbereitet auf die bevorstehende zweite Amtszeit Donald Trumps als US-Präsident. In dem Ökonomen-Panel des Münchner Ifo-Instituts und der "FAZ" antworteten 85 Prozent der befragten 180 Professorinnen und Professoren, dass es in Deutschland keine ausreichenden Vorbereitungen auf die angekündigten Zollerhöhungen oder die erwarteten negativen Effekte einer Trump-Regierung für die Zusammenarbeit in der Nato oder auch beim Klimaschutz gebe. Die Mehrheit der Ökonomen schrieb die Versäumnisse demnach der Berliner Ampel-Regierung zu.