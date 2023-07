1 Ab 1. Januar soll der Rundfunkbeitrag pro Monat 18,36 Euro betragen. Foto: dpa/Nicolas Armer

Der Streit um höhere Rundfunkbeiträge eskaliert – und die AfD kann zufrieden zuschauen. Muss das sein?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Alles, was sich gerade im Landtag von Sachsen-Anhalt in Magdeburg abspielt, ist genau das, was das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe immer verhindern wollte: die Instrumentalisierung der Debatte über eine Erhöhung der TV-Gebühren, um so direkten politischen Einfluss auf die Inhalte von ARD und ZDF nehmen zu können.