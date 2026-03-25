Seit Beginn des Iran-Kriegs sind für Neukunden auch die Strompreise gestiegen. Verivox warnt: Auch Bestandskunden könnten bald draufzahlen, wenn die Energiepreise hoch bleiben.
Die wegen des Iran-Kriegs gestiegenen Gaspreise im Großhandel sorgen laut einer Auswertung des Vergleichsportals Verivox nun auch bei den Strompreisen für Neukunden für einen deutlichen Anstieg. Seit Ausbruch des Konflikts seien die günstigsten Stromtarife für Neukunden im bundesweiten Durchschnitt um rund 16 Prozent teurer geworden, berichtete Verivox. „Das aktuelle Preisniveau entspricht dem von Oktober 2025, kurz bevor die Strompreise durch einen milliardenschweren Bundeszuschuss zu sinken begannen“, erklärte ein Sprecher.