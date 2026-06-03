Höhere Kosten in Mönsheim: Kita-Gebühren steigen drastisch – Elternbeirätin kritisiert

In Mönsheim müssen Eltern bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde erhöht die Beiträge für Kita und Krippe in mehreren Stufen – nach intensiver Debatte.
In vielen Orten ist es das gleiche Prozedere: Eine Kommune will die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung „anpassen“, das heißt nach oben, aus den Reihen des Gemeinderats und der betroffenen Eltern gibt es Stimmen, die vor einer zu hohen Belastung warnen. So auch in Mönsheim. Dort waren seit 2024 die Beiträge der Eltern für Kindergarten und Krippe stabil. Nun aber wies Andreas Scheytt, der Kämmerer jener Gemeinde, die sich seit gut einem Jahr ohne Bürgermeister quasi selbst verwaltet, angesichts der Haushaltslage auf notwendige Erhöhungen hin. Die Elternbeirätin von der Kita Villa Kunterbunt, Manuela Braun, kritisierte in einem ausführlichen Statement die vorgeschlagenen neuen Sätze. Sie plädierte für moderate Anpassungen von vier bis fünf Prozent im Jahr.