Höhere Kosten in Mönsheim: Kita-Gebühren steigen drastisch – Elternbeirätin kritisiert

In Mönsheim müssen Eltern bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Die Gemeinde erhöht die Beiträge für Kita und Krippe in mehreren Stufen – nach intensiver Debatte.

In vielen Orten ist es das gleiche Prozedere: Eine Kommune will die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung „anpassen“, das heißt nach oben, aus den Reihen des Gemeinderats und der betroffenen Eltern gibt es Stimmen, die vor einer zu hohen Belastung warnen. So auch in Mönsheim. Dort waren seit 2024 die Beiträge der Eltern für Kindergarten und Krippe stabil. Nun aber wies Andreas Scheytt, der Kämmerer jener Gemeinde, die sich seit gut einem Jahr ohne Bürgermeister quasi selbst verwaltet, angesichts der Haushaltslage auf notwendige Erhöhungen hin. Die Elternbeirätin von der Kita Villa Kunterbunt, Manuela Braun, kritisierte in einem ausführlichen Statement die vorgeschlagenen neuen Sätze. Sie plädierte für moderate Anpassungen von vier bis fünf Prozent im Jahr.

Auf diesem Niveau bewegen sich auch die Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände. Allerdings heißt es in deren Schreiben auch, dass ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung angestrebt werde. Davon ist man – nicht nur – in Mönsheim weit entfernt. Derzeit liegt dort die Kostendeckung laut dem Kämmerer bei zwölf bis 13 Prozent.

Laut der Verwaltung besteht „dringender Handlungsbedarf“

Weil angesichts steigender Kosten „dringender Handlungsbedarf“ bestehe, schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, die Elternbeiträge in drei Stufen zu erhöhen. So sollen diese etwa für die fünftägige Betreuung im Regelkindergarten mit verlängerter Öffnungszeit von 150 Euro ab September auf 170, ein Jahr später auf 190 und ab September 2028 auf 210 Euro ansteigen. Prozentual noch höher klettern die Gebühren für die Krippenbetreuung. Kosten derzeit fünf Tage bei verlängerter Öffnungszeit 400 Euro, so wären es ab September 2026 dann 470, in einem Jahr 545 und ab September 2028 dann 620 Euro.

Andreas Scheytt ergänzte, dass die Anregung aufgegriffen worden sei, die Zahl der Kinder in der Familie – und nicht wie seither in der Betreuung – bei den Gebühren zu berücksichtigen. Für Alleinerziehende gebe es Sonderregelungen. In sonstigen Härtefällen könnten sich Betroffene an das Landratsamt wenden. Neu geregelt wird soll auch die Kostenaufteilung für die Betreuung der Grundschüler. Ab September 2026 gilt für die Erstklässler der neue Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung.

Bedauern, dass es keine kostenfreien Kindergärten gibt

Die Elternbeirätin Manuela Braun kritisierte besonders die steigenden Gebühren bei der Krippenbetreuung. Diese seien „für viele Eltern nicht mehr leistbar“. Als Beispiel nannte sie den ab September 2028 geltenden Monatsbeitrag von 840 Euro für drei Tage ganztags und zwei VÖ-Tage, also mit verlängerter Öffnungszeit. Dabei gebe es für die Krippenbetreuung hohe Landeszuschüsse und einen hohen Kostendeckungsgrad durch die Eltern. „Wir wünschen uns eine Lösung, die für die Gemeinde und die Eltern tragbar ist.“Vor diesem Hintergrund diskutierten die Gemeinderäte Lösungsansätze.

Ein Vorschlag der UBLM-Fraktion, die Beiträge in diesem Jahr nur moderat zu erhöhen, dafür in den kommenden zwei Jahren stärker, fand keine Zustimmung. Gemeinderat Markus Rösler (ML) schlug vor, Gebührenerhöhungen einkommensabhängig zu gestalten. Grundsätzlich sei es schlecht, an Bildung zu sparen. Stephan Damm (FWG) wies auf die hohen Kosten von jährlich 1,6 Millionen Euro hin, von denen die Gemeinde fast 90 Prozent trage. Gemeinderat Joachim Baumgärtner, der als zweiter stellvertretender Bürgermeister die Sitzung leitete, bedauerte, dass es keine kostenfreien Kindergärten gebe. „Dann hätten wir die Diskussion hier jetzt nicht.“ Schließlich stimmte die große Mehrheit der Gemeinderäte der neuen Gebührensatzung wie von der Verwaltung vorgelegt zu.