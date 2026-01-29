Die Stadt Sindelfingen hat einen Entwurf ausgearbeitet, wie die Gebühren für Betreuungsangebote für Kinder in Zukunft aussehen könnten. Wir haben ein paar Beispiele durchgerechnet.

Sindelfingen will die Kosten für Kita und Kindergarten ebenso wie für den Hort, die Betreuung von Schulkindern zum August diesen Jahres erhöhen. Der Entwurf der Stadt wird in den nächsten Wochen in Ausschüssen und im Gemeinderat diskutiert und vorberaten. Welche Veränderungen sieht der Vorschlag der Stadt eigentlich vor und was würde das für Familien bedeuten?

Laut dem Entwurf der Sindelfinger Verwaltung sollen die Gebühren jährlich im August erhöht werden bis 2029. Dabei wurden auch die Optionen, wie lange Kinder jeweils betreut werden können, auf mehr Optionen ausgeweitet.

Was bedeuten die Erhöhungen für Familien?

Wir haben durchgerechnet, was die höheren Gebühren für Kinderbetreuung in Sindelfingen für Beispielfamilien bedeuten würden. Dabei sind wir jeweils davon ausgegangen, dass eine Familie ein Kind hat, denn mit steigender Kinderzahl gelten ermäßigte Gebühren. In der Beispielfamilie mit einem Kind arbeiten beide Elternteile etwa 40 Stunden und verdienen gemäß dem durchschnittlichen Pro-Kopf-Bruttogehalt im Kreis Böblingen zusammen rund 105 000 Euro, wie das Statistische Landesamt mit Stand 2022 meldete – sie kommen also nicht in Betracht, sich für die Sindelfinger Berechtigungskarte zu bewerben.

Wollen Eltern das Kita-Kind bis zu 30 Wochenstunden betreut wissen, zahlen sie fürs nächste Kitajahr ab August dafür 3648 Euro und damit 84 Euro mehr – verglichen mit der bisherigen Wochenstundenzahl von 32,5 Stunden. Im August nächsten Jahres wird das Kita-Kind dann um weitere 492 Euro teurer, 2028 nochmal um weitere 300 Euro und 2029 nochmals um 336 Euro. Damit kostet die 30-stündige Betreuung fürs Kita-Kind im Jahr 2029 ganze 4776 Euro – und damit 31 Prozent mehr als ab dem nächsten Kita-Jahr.

Erhöhungen würden Ganztagsbetreuung am stärksten treffen

Am stärksten würden die Erhöhungen lange Betreuungsformen treffen, insbesondere Angebote für die jüngsten Kinder. Sind die berufstätigen Eltern also darauf angewiesen, dass das Kita-Kind während ihrer gesamten Arbeitszeit betreut werden kann, kosten sie die 45-stündige Betreuung in Sindelfingen im nächsten Kita-Jahr 7296 Euro – und damit 2988 Euro mehr verglichen mit dem bisherigen Ganztags-Modell.

Dabei steigt allerdings auch die Betreuungszeit von bisher 42,5 Wochenstunden auf genannte 45 Stunden. Doch auch auf die Stunde gerechnet, ist die Betreuung deutlich teurer, auch wenn das Kind nun 2,5 Stunden länger in der Kita ist. Zumal auch hier die Beiträge jährlich ansteigen. So kostet die 45-stündige Betreuung des Kita-Kindes im Jahr 2029 damit 10 104 Euro – nochmal rund 30 Prozent mehr als ab dem kommenden August.

Wie sieht es bei Kindergarten-Kindern aus?

Das etwas ältere Kindergarten-Kind kostet bei einer 30-stündigen Betreuungszeit künftig 2388 Euro und damit 90 Euro mehr als die aktuelle Option der verlängerten Öffnungszeiten mit rund 32,5 Wochenstunden. Weil auch die Kindergartenbeiträge jährlich ansteigen, kostet die 30-stündige Betreuung des Kindergarten-Kindes 2029 2964 Euro. Das entspricht einer Teuerung von rund 24 Prozent zum bald geltenden Beitrag.

Sind die Eltern auch beim Kindergarten-Kind darauf angewiesen, dass es während ihrer vollständigen Arbeitszeit betreut wird, kostet sie das für 45 Wochenstunden ab August 2388 Euro und damit 1554 Euro mehr – auch hier vergleichen wir mit den bisherigen 42,5 Wochenstunden im Ganztags-Modell. Auch hier ist die Betreuung auf die Stunde gerechnet dennoch teurer geworden, auch wenn das Kind nun 2,5 Stunden länger in der Kita ist. Und auch diese Kindergarten-Gebühr steigt bis 2029 jährlich an und kostet dann 5616 Euro, ein Plus von 33 Prozent zum künftig geltenden Tarif.