Die Stadt Sindelfingen hat einen Entwurf ausgearbeitet, wie die Gebühren für Betreuungsangebote für Kinder in Zukunft aussehen könnten. Wir haben ein paar Beispiele durchgerechnet.
Sindelfingen will die Kosten für Kita und Kindergarten ebenso wie für den Hort, die Betreuung von Schulkindern zum August diesen Jahres erhöhen. Der Entwurf der Stadt wird in den nächsten Wochen in Ausschüssen und im Gemeinderat diskutiert und vorberaten. Welche Veränderungen sieht der Vorschlag der Stadt eigentlich vor und was würde das für Familien bedeuten?