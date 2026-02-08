Im Dschungelcamp-Halbfinale beschäftigten sich die Promis mit der ewigen Gil-Frage. Auf dem Weg ins Finale wartete noch eine Kult-Prüfung auf die fünf Halbfinalisten, bevor die Frage geklärt wurde: Wer hat noch die Chance auf die Dschungelkrone?

Die Spannung im RTL-Dschungelcamp steigt: Am Samstagabend stand das diesjährige Halbfinale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an (auch auf RTL+). Nach dem Abschied von Ariel (22) waren es nur noch fünf: Musiker Gil Ofarim (43), "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (58), Unternehmerin Simone Ballack (49) und die Realitystars Patrick Romer (30) und Samira Yavuz (32) zeigten sich bereit für das Finale und den Dschungelthron. Simone konnte sich jedoch mit einem Halbfinal-Kandidaten nicht anfreunden.

Die ungeklärte Frage Ein Schauspieler, der eine Strategie habe und nicht sein wahres Ich zeige, habe hier nichts verloren, erklärte sie im Hinblick auf Gil. "Richtig verarscht" würde sie sich fühlen, wenn dieser gewinne, erklärte sie Hubert am Lagerfeuer. "Alles kann ich akzeptieren, nur das nicht." Auch Hubert versteht die Welt nicht mehr: "Gil ist immer noch hier. Das ist unfair. Aber er hat wohl eine Fanbase."

Da mit Ariel die größte Gil-Kritikerin das Camp verlassen hat - zum Abschied gab es einen kühlen Händedruck für den Musiker - musste Simone weiter nachhaken. "Wir hätten erwartet, Gil entschuldigt sich hier auf dieser sehr großen Plattform", sagte sie im Dschungeltelefon. Er habe sich nicht entschuldigt und deshalb verstehe sie nicht, wie er immer noch im Camp sei, konfrontierte sie ihren Mitstreiter direkt. Er verstehe es selbst nicht, gab Gil zu und versicherte ihr aber auch: "Ich habe mich entschuldigt, mehrfach." Dies habe er in den Interviews getan, jedoch nicht vor seinen Mitcampern. "Warum kann er es im Telefon, aber im Camp nicht mehr?", zeigte sich Patrick skeptisch.

Patrick und Simone erklärten Gil, dass sie von der Entschuldigung in seinem Dschungeltelefon-Interview gerne gewusst hätten. Damit hätte er schnell die Wogen glätten können im Camp. Simone wollte dann noch wissen, ob sich Gil auch bei dem Hotelmitarbeiter entschuldigt habe, worauf Gil betonte: "Vor ihm, vor dem Richter und der gesamten deutschen Presse." Doch dies reiche anscheinend nicht, gab er sich genervt. Simone und Patrick haben laut eigener Aussage diese Entschuldigung in der Berichterstattung nicht mitbekommen.

Die beiden Dschungel-Promis werden aus dem umstrittenen Halbfinalisten nicht schlau. Er bleibe für sie "ein Buch mit sieben Siegeln", gab Simone zu. "Es wird sich wohl irgendwann aufklären, ich kann es hier in der Kürze der Zeit nicht aufklären." Patrick blieb ebenso resigniert zurück. Wenn Gil seine Devise "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" weiter verfolgen will, müsse der Zuschauer entscheiden, "ob sie den Gil sehen wollen, den sie jetzt hier sehen".

Das nasse Jubiläum und ein überraschender Finalist

Eine Kult-Dschungelprüfung durfte im Halbfinale nicht fehlen, und so luden Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) zum insgesamt zehnten Mal zum "Creek der Sterne". In der Challenge, in der die Promis gegen Wind, Wasser, Schleim und Bälle kämpfen und jeweils mit einem überdimensionalen Stern auf ihrer Position ausharren müssen, konnten die fünf Camper punkten. Erstmals in der Staffel sicherten sie alle Sterne.

In der Euphorie zeigte sich Patrick nach der Prüfung besonders mit Gil harmonisch. Er ist zwiegespalten, denn er habe ein "mulmiges Gefühl", wenn er mit ihm Zeit verbringe, er wolle als "gutmütiger Mensch" nicht "auf die Schnauze fliegen". Mit Patrick habe er "einen guten Draht", schwärmte hingegen Gil, der den "Bauer sucht Frau"-Kandidat als "Cowboy mit gutem Herz" beschrieb.

In einer brisanten Lagerfeuer-Runde kamen die Karten auf den Tisch. Die Promis mussten sich Eigenschaften zuweisen. In der Kategorie "Star, der mit Strategie ins Camp gezogen ist", trug Gil den unrühmlichen Sieg davon. Auch "dieser Star hat die Krone nicht verdient" ging an ihn. Patrick stimmte zweimal für ihn ab und bezog damit Stellung. Die Dschungelkrone gönnen viele Habfinalisten hingegen Simone, wie sie in der Runde offenbarten. Sehen das die Zuschauer auch so?

Das Voting zeigte ein anderes Ergebnis: Samira, Gil und Hubert kämpfen weiter um die Krone. Somit mussten sich Patrick und Simone kurz vor dem Finale am kommenden Sonntag verabschieden.