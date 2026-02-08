Im Dschungelcamp-Halbfinale beschäftigten sich die Promis mit der ewigen Gil-Frage. Auf dem Weg ins Finale wartete noch eine Kult-Prüfung auf die fünf Halbfinalisten, bevor die Frage geklärt wurde: Wer hat noch die Chance auf die Dschungelkrone?
Die Spannung im RTL-Dschungelcamp steigt: Am Samstagabend stand das diesjährige Halbfinale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an (auch auf RTL+). Nach dem Abschied von Ariel (22) waren es nur noch fünf: Musiker Gil Ofarim (43), "Hot oder Schrott"-Star Hubert Fella (58), Unternehmerin Simone Ballack (49) und die Realitystars Patrick Romer (30) und Samira Yavuz (32) zeigten sich bereit für das Finale und den Dschungelthron. Simone konnte sich jedoch mit einem Halbfinal-Kandidaten nicht anfreunden.