90 Gruppen ziehen beim großen Festumzug zum Pferdemarkt in Leonberg durch die Innen- und Altstadt – und machen das Ganze zu einem farbenfrohen Spektakel.
Da dachten doch alle, Leonberg hätte seine Schiff-Episode mit dem Verkauf des „MS Leonberg II“-Wagens hinter sich gebracht. Doch weit gefehlt. Zum einen sorgte die Stadtverwaltung selbst für maritimes Flair – mit ihrem neuen, paddelbootbestückten Wagen: Eher schlicht, dafür umso aussagekräftiger. Zum anderen waren die AHA-Narren aus Weil der Stadt spitzfindig genug, um selbst mit einem Krabbenkutter-Wagen in Leonberger Umzugsgewässern zu kreuzen. Ein Schelm, wer Böses denkt...