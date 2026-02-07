Höhepunkt am Dienstag: Pferdemarkt-Umzug – aber erneut ohne die Leonberger Karneval-Legende

2025 hat die Stadt Leonberg dem Ober-Karnevalisten Harald Lutz kurz vor dem Pferdemarkt-Umzug als Moderator abgesagt. Auch diesmal übernehmen andere. Was ist sonst noch anders?

Manch einer hat im vergangenen Jahr nicht schlecht gestaunt, als die Nachricht die Runde machte: Nach zig Jahren ein Umzug beim Leonberger Pferdemarkt ohne die fachkundige Moderation von Harald Lutz voller karnevalistischem Witz und Lokalkolorit? Das konnten sich viele nicht vorstellen. Und doch kam es so – und so wird es beim diesjährigen Festzug auch bleiben.

Harald Lutz moderiert am Pferdemarkt nur den Rathaussturm Die Gründe für Lutz’ Demission wurden nie öffentlich. Wie die Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, wird der Ehrenpräsident des Leonberger Karnevalvereins Gesellschaft Engelberg zwar am Sonntag in bewährter Manier durch den Rathaussturm führen. Der Umzug am Dienstag wird jedoch auch in diesem Jahr ohne seine kräftige Bassstimme auskommen müssen. „Ich weiß von gar nichts, mich hat auch niemand gefragt“, antwortet Lutz auf Nachfrage.

Im Gespräch mit Josefa Prinzessin von Hohenzollern (damals noch Schmid): Harald Lutz bei seiner letzten Umzugsmoderation beim Pferdemarkt 2024 Foto: Simon Granville

Im vergangenen Jahr hat die Stadtverwaltung auf den Antenne-1-Mann Patrick Seidel gesetzt. Routiniert führte der Moderator durch das bunte Treiben. Mit „Insiderwissen“ in Sachen Pferdemarkt, Teilnehmergruppen sowie Leonberg an sich konnte er jedoch nicht auftrumpfen. Wie auch, wenn der Vorgänger in Leonberg quasi alles und jeden kennt?

Jetzt probiert es die Stadt in diesem Jahr bei der 333. Ausgabe von Leonbergs größtem Fest mit einer Mischung aus Professionalität und lokaler Kenntnis. Die Moderation am Marktplatz übernehmen Katrin Malchin und Angelika Elser. „Beide haben einen starken Leonberg- und Pferdemarkt-Bezug“, betont die Verwaltungs-Pressesprecherin Leila Fendrich auf Nachfrage. Katrin Malchin moderiere zum Beispiel auch im Tilgshäusle, also beim Leonberger Reitverein. Angelika Elser wiederum moderierte viele Jahre lang mit Harald Lutz zusammen.

Fendrich weiter: „Zusätzlich gibt es – das ist etwas unbekannter, aber nicht neu – ein Moderationsduo am Neuköllner Platz.“ Das bestehe in diesem Jahr aus Kiriakos Fotis, Sprecher des Jugendausschusses, und Aaron Glock, professioneller Moderator, bekannt unter anderem auch vom Internationalen Kinder- und Bürgerfest im Stadtpark. „So sind bei der Moderation verschiedene Schwerpunkte und Zielgruppen vertreten.“

Neu beim Umzug ist eigentlich nur Oberbürgermeister Tobias Degode

Beim Umzug selbst gibt es nur eine wirkliche Neuerung: „Einen neuen OB in der Festkutsche“, wie Leila Fendrich scherzt. Altbewährt ist auch die Umzugsstrecke: Die Gruppen stellen sich in der Berliner Straße auf und ziehen dann in der Römerstraße an der Feuerwache vorbei, durch die Innen- in die Altstadt und weiter über die Graben- und Seestraße.

Sicher ist auch, dass dieser – und vermutlich auch jeder künftige – Pferdemarkt-Umzug erneut ohne den umstrittenen Schiffs-Festwagen „MS Leonberg II“ auskommen wird. Das 2024 von Ex-OB Martin Georg Cohn angeschaffte Trumm wurde jüngst an seine Vorbesitzer, die Faschingsgruppe Issgemer Bube aus dem hessischen Niederissigheim, verkauft.

Anfahrt zum Pferdemarkt-Umzug: Öffentliche Verkehrsmittel empfohlen

Wie immer gilt für die Besucherinnen und Besucher am Pferdemarkt-Dienstag: Eine Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. Am Umzugstag fahren zudem vom Leobad-Parkplatz aus Shuttlebusse im 15-Minuten Takt bis zur Ersatzhaltestelle in der Hindenburgstraße. Sie verkehren vor dem Umzug von 9 bis 13.45 Uhr. Die Rückfahrt zum Leobad-Parkplatz ist ab 16 Uhr wieder möglich. Auch hier gilt, wie beim verkaufsoffenen Sonntag, der Hinweis: Besucher können am Parkplatz „Leobad 2-4“ mit Parkscheibe maximal acht Stunden lang kostenlos parken, von 7 bis 23 Uhr.

Die Gruppen, die beim Umzug zum 333. Leonberger Pferdemarkt teilnehmen, gibt die Zeit kurz vorher auf der Seite www.leonberger-pferdemarkt.de bekannt.