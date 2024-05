3 Der Verletzte wird von Einsatzkräften der Feuerwehr, Rettungssanitätern und einer Notärztin vor Ort versorgt. Foto: /Feuerwehr Stuttgart

Ein 37-Jähriger rutscht bei Leitungsarbeiten von einer Steighilfe ab. Weil der Mann sich nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien kann, rückt die Feuerwehr an. Doch auch für die Einsatzkräfte stellt die Bergung eine Herausforderung dar.











Ein 37 Jahre alter Mann ist am Sonntagnachmittag auf einem Gartengrundstück im Pfaffenweg in Stuttgart-Süd in einen Schacht gestürzt und dabei laut Polizei leicht verletzt worden. Weil die Unfallstelle schwer zu erreichen war, rückten Kräfte der Höhenrettung an.