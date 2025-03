Höhenpark Killesberg in Stuttgart: Nachhaltig und vielfältig – so wird das Lichterfestival 2025

Nachhaltig und vielfältig – so wird das Lichterfestival 2025

Höhenpark Killesberg in Stuttgart

1 Auch 2025 soll es wieder ein Feuerwerk im Höhenpark geben. Foto: Zophia Ewska

Mit neuem Namen, vielfältigen Programm und nachhaltigen Konzept geht das Stadtwerke Stuttgart Lichterfestival diesen Sommer ins Rennen. Was die Besucher erwartet, lesen Sie hier.











Live-Musik, DJs, Mitmachaktionen, ein Zauberwald und der mehrfache Pyro-Weltmeister Joachim Berner mit seiner Show aus Drohnen, Licht und Feuerwerk: All das und noch vieles mehr wartet am 12. Juli auf die Besucherinnen und Besucher des 73. Lichterfests im Höhenpark Killesberg. Da das Programm in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut wurde und mittlerweile auch viele Jugendliche und Familien anzieht, war das für die Veranstalter Grund genug, um dieses Jahr mit einem neuen Namen ins Rennen zu gehen. Aus dem „Stadtwerke Stuttgart Lichterfest“ wird das „Stadtwerke Stuttgart Lichterfestival“.