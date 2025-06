Sie performte "Shake It Off" Taylor Swift: Spontaner Auftritt nach monatelanger Pause

Sechs Monate nach der letzten Show ihrer "Eras Tour" überraschte Taylor Swift die Fans mit einem spontanen Auftritt in Nashville. Bei einem Benefizkonzert griff die Sängerin zur Gitarre und performte "Shake It Off" vor begeisterten Zuschauern.