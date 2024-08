1 Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Ein 80 Jahre alter Mann soll am Montag im Höhenfreibad Killesberg zwei Jugendliche sexuell belästigt haben. Die Polizei sucht Zeugen.











Polizeibeamte haben am Montag einen 80 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, im Höhenfreibad an der Straße Beim Höhenfreibad in Stuttgart-Nord zwei Frauen sexuell belästigt zu haben.