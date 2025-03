Höhen und Tiefen geteilt: 16. Hochzeitstag mit Bruce Willis: Rührende Worte von Ehefrau Emma

1 Emma Heming-Willis und Bruce Willis sind seit 2009 verheiratet. Foto: ddp/Anthony Behar

Kurz nach seinem 70. Geburtstag hatte Bruce Willis einen weiteren Grund zum Feiern: den 16. Hochzeitstag mit Emma Heming-Willis. Die Ehefrau der Schauspiellegende teilte dazu rührende Zeilen bei Instagram.











Emma Heming-Willis (46) hat am vergangenen Freitag den Hochzeitstag mit Ehemann Bruce Willis (70) bei Instagram gewürdigt. Zu einem Bild, auf dem sie ihren Mann innig umarmt, schrieb sie: "Heute sind es 16 Jahre der Liebe unseres Lebens. Wir haben monumentale Höhen und verheerende Tiefen geteilt, und durch all das haben wir etwas Zeitloses aufgebaut." Weiter fügte sie an: "Ich bin zutiefst dankbar für jedes Kapitel, das ich mit ihm erlebt habe - und für all die Kapitel, die wir in unserer Sprache der bedingungslosen Liebe noch schreiben werden."