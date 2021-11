716 Neuinfektionen an einem Tag in Stuttgart

In Stuttgart wurde jetzt die bisher mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz registriert. Insgesamt 716 Neuinfektionen an einem Tag hat es bisher noch nie gegeben.















Stuttgart - Das hat es seit Beginn der Pandemie noch nie gegeben. Am Mittwochabend hat das Landesgesundheitsamt für Stuttgart 716 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat damit einen Sprung gemacht wie noch nie, von 256,5 Fällen pro 100 000 Einwohner auf nunmehr 324 Fälle. Das ist die mit Abstand höchste Sieben-Tage-Inzidenz, die in Stuttgart bisher registriert wurde.

Damit liegt die Gesamtzahl der bisher in der Landeshauptstadt registrierten Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, bei 41 413. Alleine in den vergangenen sieben Tagen sind 2042 dazugekommen. Auch die Zahl der Todesfälle steigt wieder. Am Mittwoch haben die Sterbefälle um vier auf nunmehr insgesamt 527 zugenommen.

Impfquote steigt dagegen nur langsam

In den vergangenen Tagen schon sind Inzidenzwerte mit immer größeren Schritten gestiegen. Das lässt sich daran erkennen, dass innerhalb nur einer Woche die Sieben-Tage-Inzidenz um rund 100 Zähler angewachsen ist. Anfang des Monats November lag der Wert sogar noch 150,7 Fällen.

Demgegenüber steigt die Impfquote in der Landeshauptstadt trotz vermehrter Angebote aber weiter nur langsam. Nach den jüngsten Zahlen des Landes von dieser Woche betrug die Rate bei den Erstimpfungen in Stuttgart 63,1 Prozent, zweimal und damit vollständig geimpft sind lediglich 61,1 Prozent der Bürgerinnen und Bürger.