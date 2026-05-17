Höchster Berg der Erde: Nepalese bricht mit 32. Everest-Besteigung eigenen Rekord

Kami Rita Sherpa steht zum 32. Mal auf dem Gipfel des Mount Everest. Auch die Rekordhalterin bei den Frauen, Lhakpa Sherpa, erreicht einen neuen Meilenstein – beide schreiben Bergsteiger-Geschichte.

Kathmandu - Der nepalesische Bergführer Kami Rita Sherpa hat zum 32. Mal den Gipfel des Mount Everest bestiegen und damit seinen eigenen Weltrekord vom vergangenen Jahr übertroffen. Am selben Tag schaffte es zudem die Rekordhalterin bei den Frauen, Lhakpa Sherpa, zum 11. Mal auf die Spitze des mit 8.849 Metern höchsten Bergs der Erde, wie die Tourismusabteilung des Kulturministeriums in Kathmandu mitteilte.

Beide begleiteten unabhängig voneinander jeweils eine kommerzielle Everest-Expedition. Lhakpa Sherpa erreichte den Angaben zufolge den Gipfel um 9:30 Uhr (Ortszeit), Kami Rita Sherpa um 10:12 Uhr. Beide Bergsteiger seien mit ihren Teams nach dem erfolgreichen Aufstieg wieder auf dem Weg nach unten, sagte ein Sprecher der Tourismusabteilung.

Fast jedes Jahr auf dem Everest

Kein Mensch hat mehr Everest-Besteigungen geschafft als der 56-jährige Kami Rita Sherpa aus dem indigenen Volk der Sherpa. Wie viele von ihnen stammt er aus einer Bergführerfamilie. Im Jahr 1994 stand er im Alter von 24 Jahren zum ersten Mal auf dem Everest. Seitdem war er fast jedes Jahr auf dem Gipfel, was ihn über die Grenze Nepals berühmt gemacht hat. Er bewältigte auch andere Achttausender im Himalaya.

"Königin der Berge"

Die 1970 geborene Lhakpa Sherpa, die in ihrer Heimat auch "Königin der Berge" genannt wird, bestieg vor 26 Jahren zum ersten Mal den Everest. Bis zum Mai 2022 gelang ihr der zehnte Aufstieg. Nach eigenen Angaben begann sie ihre professionelle Karriere als Lastenträgerin und Küchenhilfe. Später sei sie auch als Trekking- und Bergführerin tätig gewesen.