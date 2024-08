Hockey-Silber in Paris: Große Aufregung – und ein Versprechen für die Zukunft

Blog zu Paris 2024 La vie à Paris: Unser Olympia-Reporter und der Blick in den Abgrund

Am 26. Juli haben in Paris die Olympischen Sommerspiele begonnen. Unsere beiden Reporter Jochen Klingovsky und Dirk Preiß sind vor Ort. Worüber berichten sie? Was erleben sie? Das dokumentieren sie in ihrem persönlichen Blog.